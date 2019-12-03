شكرا لقرائتكم خبر عن مورونيو.. جماهير «السبيرز» لا يحبونه لكنهم يقدرونه كمدير فني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى الجديد لفريق توتنهام الإنجليزى أن جماهير النادى لا يحبونه لكنهم يقدرونه، وذلك بعد تولى المهمة الفنية للسبيرز، عقب إقالة المدرب الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو بسبب تراجع نتائج السبيرز وتدهور مستوى الفريق.

وحقق مورينيو الفوز فى الثلاث مباريات التى قاد فيها الفريق الإنجليزى حتى الآن، حيث خاض مباراتين فى الدورى أمام وست هام يونايتد وبورنموث وفاز بالنتيجة ذاتها (3-2)، كما قاد الفريق لحجز بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 بدورى أبطال أوروبا بعد الفوز على أولمبياكوس 4-2.

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وخلال تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية قال مورينيو: «جماهير توتنهام يعشقون ناديهم، لا أقول إنهم يحبوننى لكنهم يقبلون بى كمدرب جيد يريد أن يقدم كل شىء بالنسبة للنادى».

وأضاف البرتغالى المخضرم: «الناس بإمكانهم محبتى إذا أعجبهم عملى، لكن الجماهير وراء الفريق باستمرار، يروننا نعمل بجد لتحسين مركز الفريق فى جدول الدورى».

وكان المدير الفنى البرتغالى على أعتاب تدريب ريال مدريد خلال الفترة الماضية، وذلك وسط التقارير التى كانت قد أكدت اقتراب رحيل الفرنسى زين الدين زيدان، عن الميرنجى بسبب النتائج السيئة، حيث كان يرغب فلورنتينو بيريز، رئيس النادى الملكى، فى لم الشمل مرة أخرى مع مورينيو ولكنه رفض.

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل حاليًا المركز الخامس فى جدول بريميرليج برصيد 20 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.