شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت: قرعة يورو 2020 غير مطمئنة.. وعلينا أن نلعب بثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، شعوره بعدم الاطمئنان لقرعة بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أجريت السبت في رومانيا، في الوقت الذي أعرب عن ارتياحه للعب على ملعب (ويمبلى) في لندن.

وأوقعت القرعة «الأسود الثلاثة» ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا وجمهورية التشيك وأحد المتأهلين من الملحق (أسكتلندا أو إسرائيل أو صربيا أو النرويج).

وقال ساوثجيت في أول تعقيب له على القرعة: «لا أثق أبدا في أي قرعة».

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وأضاف: «لقد لعبنا من قبل مع منتخبين في المجموعة، واللعب على ملعب (ويمبلى) سيمثل حدثا خاصا بالنسبة لنا. متحمسون للغاية لهذه البطولة».

وحول حظوظهم في حصد صدارة المجموعة، أقر صاحب الـ49 عاما بأن هذا الأمر يجعلك «تتحكم في طريقك بالبطولة».

وتابع «نتمنى تحقيق هذا الأمر. علينا أن نلعب بثقة ونواجه أي فريق».

كما تحدث ساوثجيت، الذي حضر مراسم القرعة، عن منتخب التشيك، الذي كان ضمن نفس المجموعة مع إنجلترا في التصفيات، الذي ألحق بهم الخسارة الوحيدة في التصفيات ليكسر سلسلة عدم الخسارة على مدار 10 سنوات في التصفيات.

وقال في هذا الصدد: «ظهرنا بمستوى ضعيف للغاية في براغ، بينما تطور منتخب التشيك كثيرا. ليس هناك شك، علينا أن نفرض أسلوبنا، وبالطبع الأمور لن تكون كما فزنا في ويمبلى (فى التصفيات بخماسية نظيفة)».