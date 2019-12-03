شكرا لقرائتكم وكيل ميتشو: تصريح السرطان فُهم بالخطأ والمدرب انتهت علاقته بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد محمد حبشى وكيل أعمال الصربى ميتشو المدير الفنى المقال من تدريب الزمالك أن العلاقة بين وكيله وإدارة القلعة البيضاء انتهت بالتراضى بعد الإتفاق على كافة النواحى المادية بين الطرفين .

وأضاف حبشى فى تصريحات لملعب أون على اون سبورت مع أحمد شوبير أن الجلسة جمعت بينه وبين وكيله ومرتضى منصور رئيس الزمالك وأن ميتشو تفهم الأمر وأن النتائج العكسية للفريق بالدورى والخسارة الأخيرة أمام مازيمبى فى الجولة الاولى من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقى كانت السبب الرئيسى وراء الإقالة .

وعن موضوع السرطان شدد حبشى أن تصريح ميتشو فهم بشكل خاطئ وأن وكيله قال ذلك للاعبين من باب التحفيز وقال أنه يفضل الموت أمام مازيمبى أفضل من أنه يموت بمرض السرطان .