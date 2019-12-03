شكرا لقرائتكم على عهدة شوبير : كارتيرون مديرا فنيا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير إن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك أخبر لاعبيه بتولى الفرنسى باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفا للصربى ميتشو الذى أقيل مؤخرا بسبب تراجع النتائج. أضاف شوبير عبر برنامج ملعب oN المذاع على قناة on sport :" مرتضى منصور أخبر اللاعبين بتعيين باتريس كارتيرون مدربا للزمالك ومعه سامي الشيشيني مساعدًا". أكد شوبير أن لاعبى الزمالك طلبوا مستحقاتهم المالية فى الاجتماع الذى جمعهم برئيس النادى مشيرا إلى أن الأخير وعدهم بالحصول على جزء من أموالهم غدا والآخر بعد مرور 10 أيام.

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