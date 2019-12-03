شكرا لقرائتكم عصام مرعي يرحل عن الجهاز الفني للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رحل عصام مرعى المدرب العام للزمالك عن تدريب الفريق بعد الجلسة التى جمعته بمرتضى منصور رئيس النادى مساء اليوم .
وقد طلب عصام مرعى من رئيس الزمالك إعفائه من المسئولية بعد تضامنه مع اللاعبين ومطالبته بضرورة إنهاء مستحقاتهم المالية حتى يستطيع الفريق المواصلة فى المنافسة على الدورى وكأس مصر بالإضافة لدورى أبطال أفريقيا .
يذكر أن عصام مرعى تم تدعيم الجهاز الفنى للزمالك به خلال الفترة الماضية بعد تدهور النتائج وبناء على رغبة من رئيس النادى .
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