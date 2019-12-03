شكرا لقرائتكم محامي النقاز: قدمنا شكوى للفيفا والزمالك لم يتحرك لحل الأزمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أنيس بن ميم محامى التونسى حمدى النقاز نجم الزمالك إن اللاعب قادر على التوقيع لأى نادى فى الوقت الحالى بعد فسخ عقده مع الفريق الأبيض من طرف واحد.
أكد محامى النقاز أن اللاعب مازال في القاهرة ولم يغادر إلى تونس موضحا أنه لم يحدث أي تواصل من إدارة الزمالك مع اللاعب أو معه لتسوية الأمور المادية.
تابع بن ميم :"تم إيداع شكوى لدى غرفة منازعات الفيفا، وبعض الأمور العائلية وراء وجود النقاز في مصر حتى الآن ولم يهتم أحد ولذلك أجد الأمور صعبة".
أشار أنيس بن ميم أن قرار حمدى النقاز بفسخ عقده مع الزمالك لم يأخذه بالتنسيق مع أى لاعب ولا مع فرجاني ساسي، مشير إلى أن النقاز كان ينتظر تسوية النادي الوضع لكن لم يحدث".
وواصل : "لا يوجد أي تلميح لحل أزمة اللاعب، الزمالك لم يصرح ولو حتى بتصريح سلبي، هناك عدم اهتمام من الزمالك للاعب وأن يقول رئيس الزمالك إن اللاعب أخذ كل مستحقاته، فهذا إدعاء ولا يستند لأي شيء قانوني".
وأتم :" "هناك 4 شهور مستحقات للنقاز لدى الزمالك، إضافة إلى مقدم التعاقد، لا يوجد وكيل لحمدي النقاز في مصر، وكيله تونسي ومقيم في تونس، وأنا مدير أعماله وليست زوجته حتى لو الأزمة قد حلت لن يستمر النقاز في الزمالك، لا توجد أي عروض رسمية له حتى الآن ونصحته بعدم الحديث والتركيز بالتدريبات".
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