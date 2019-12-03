شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: سنفوز على مازيمبى برباعية فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ان البعض يقف للزمالك للوقوع وليس لنهوض كما كان فى الفترة الماضية

وقال رئيس نادى الزمالك خلال فيديو له مع اللاعبين بعد الاجتماع الذى حدث فى مقر النادى، الأهلى تلقى الهزيمة من النجم الساحلى بهدف قبل مباراة مازيمبى والكل اشار ان الحكم قابض ومرتشى وليس كأداء فى الملعب ،بينما خسر الزمالك امام مازيمبى الكل هاجم الفريق وطالب باقألة ميتشو وايضا برحيل بعض اللاعبين.

وتابع مرتضى منصور بأن الزمالك فى الشوط الأول كان من الممكن ان يكسب هدفين ولكن حصل شى غريب بالشوط الثانى واكمل رئيس الزمالك ان الفريق سيكسب مازيمبى فى الجولة الاخيرة بأربع أهداف

انتهى اجتماع مرتضى منصور رئيس الزمالك، مع جميع لاعبى الفريق وذلك فى مكتبه، بعد طلب اللاعبون بعقد جلسة للحديث حول مختلف الأمور التى تخص الفريق بعد الهزيمة الأخيرة من مازيمبى الكونغولي، بثلاثية نظيفة فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

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ونشر رئيس الزمالك فيديو له مع اللاعبين بعد الاجتماع الذى حدث فى مقر النادى ،وقف مرتضى منصور لاعبى الفريق والقى عليهم محاضرة.

وأصدر الزمالك بيانا منذ قليل أكد خلاله أن كل الأنباء التي ترددت عبر المواقع اليوم عن غلق بوابات النادي على لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، عارية تماما من الصحة، وكاذبة وليست لها أي علاقة بالحقيقة.

ويؤكد النادي أنه من المعتاد غلق البوابات في أثناء تدريب الفريق الأول حفاظا على التركيز للاعبين خلال المران.