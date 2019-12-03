شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لطارق حامد: تم تعديل العقد بنجاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ان طارق حامد لاعب الفريق جاهز لمباريات القادمة من أول بطولة افريقيا وكأس مصر والدورى المصرى.
وقال رئيس نادى الزمالك خلال فيديو له مع طارق حامد بعد الاجتماع الذى حدث فى مقر النادى، ان طارق حامد جاهز لمباراة كأس مصر بعد التعافى من الاصابة التى لاحقت به سابقا وادى الى استبعاده من المباريات السابقة.
وتابع مرتضى منصور بأن طارق حامد من اللاعبين الرجالة فى الزمالك كما اكد ان عقد اللاعب تم تعديله
انتهى اجتماع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مع جميع لاعبى الفريق وذلك فى مكتبه، بعد طلب اللاعبون بعقد جلسة للحديث حول مختلف الأمور التى تخص الفريق بعد الهزيمة الأخيرة من مازيمبى الكونغولي، بثلاثية نظيفة فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.
ونشر رئيس الزمالك فيديو له مع اللاعبين بعد الاجتماع الذى حدث فى مقر النادى ،وقف مرتضى منصور لاعبى الفريق والقى عليهم محاضرة.
وأصدر الزمالك بيانا منذ قليل أكد خلاله أن كل الأنباء التي ترددت عبر المواقع اليوم عن غلق بوابات النادي على لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، عارية تماما من الصحة، وكاذبة وليست لها أي علاقة بالحقيقة.
ويؤكد النادي أنه من المعتاد غلق البوابات في أثناء تدريب الفريق الأول حفاظا على التركيز للاعبين خلال المران.
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