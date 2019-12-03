شكرا لقرائتكم مرتضى منصور للاعبى الزمالك: تعالو نقرا الفاتحة لفتح صفحة جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على رفع لاعبى الفريق بعض التويتات القصيرة بعد هزيمة مازيمبى الثقيلة بثلاثية.

وقال رئيس النادى خلال فيديو له مع اللاعبين بعد الاجتماع الذى عُقد فى مقر النادى اليوم، انا مبسوط من تجمع اللاعبين وكانهم يد واحدة ولكن عايزن الكلام دة فى الملعب وليس غير ذالك.

وطالب مرتضى منصور من لاعبى الزمالك بقراءه الفاتحة لفتح صفحة جديدة مع جماهير الزمالك الأول ثم مجلس الادارة للفريق ، متابعا ان الجماهير هى باقية خلف النادى وليس مجلس الادارة الذى من الممكن يرحل فى اى وقت

وانتهى اجتماع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مع جميع لاعبى الفريق وذلك فى مكتبه، بعد طلب اللاعبون بعقد جلسة للحديث حول مختلف الأمور التى تخص الفريق بعد الهزيمة الأخيرة من مازيمبى الكونغولي، بثلاثية نظيفة فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

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ونشر رئيس الزمالك فيديو له مع اللاعبين بعد الاجتماع الذى حدث فى مقر النادى ،وقف مرتضى منصور لاعبى الفريق والقى عليهم محاضرة.

وأصدر الزمالك بيانا منذ قليل أكد خلاله أن كل الأنباء التي ترددت عبر المواقع اليوم عن غلق بوابات النادي على لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، عارية تماما من الصحة، وكاذبة وليست لها أي علاقة بالحقيقة.

ويؤكد النادي أنه من المعتاد غلق البوابات في أثناء تدريب الفريق الأول حفاظا على التركيز للاعبين خلال المران.