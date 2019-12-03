شكرا لقرائتكم مرتضى منصور للاعبى الزمالك: انا زعلان من التويتات اللى بعد مباراة مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى اجتماع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مع جميع لاعبى الفريق وذلك فى مكتبه، بعد طلب اللاعبون بعقد جلسة للحديث حول مختلف الأمور التى تخص الفريق بعد الهزيمة الأخيرة من مازيمبى الكونغولي، بثلاثية نظيفة فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

ونشر رئيس الزمالك فيديو له مع اللاعبين بعد الاجتماع الذى حدث فى مقر النادى ،وقف مرتضى منصور لاعبى الفريق والقى عليهم محاضرة.

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وشكرا مرتضى منصور خلال المحاضرة لاعبى الزمالك على المجهود الذى بذل خلال الفترة الماضية كما قال لهم ان المباراتين الاخيرة لابد من النسيان.

ووجهة مرتضى منصور اللوم للاعبين خلال المحاضرة على تنزيل تويتات على مواقع التواصل الاجتماعى بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقها من مازيمبى بثلاثية نظيفة قائلا: جماهير الزمالك هى اللى زعلت اكتر من اى حد