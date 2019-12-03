شكرا لقرائتكم ليفربول يصطدم بجاره إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيلعب ليفربول ضد جاره إيفرتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فيما يلعب أرسنال صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب ضد ليدز.

ويستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي والذي لم يفز باللقب منذ 2006 جاره إيفرتون باستاد أنفيلدK فيما يحل ليدز، المنتمي للدرجة الثانية والذي نال اللقب مرة واحدة عندما تغلب على أرسنال في 1972، ضيفا في استاد الإمارات ضد أرسنال الفائز باللقب 13 مرة.

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ويستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب منافسه بورت فال المنافس في الدرجة الرابعة بينما يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة ولفرهامبتون واندرارز، ويخرج فايلد المنتمي للدرجة الخامسة لمواجهة شيفيلد يونايتد المنافس في الدوري الممتاز.

وينتظر نيوكاسل يونايتد الفائز من مواجهة الإعادة بين بوسطن يونايتد المنتمي في الدرجة السادسة وروتشديل ويستضيف تشيلسي منافسه نوتنجهام فورست ويحل توتنهام هوتسبير ضيفا على ميدلسبره ويستقبل ليستر سيتي منافسه ويجان أثليتيك.

وتقام المباريات في الفترة من الثالث وحتى السادس من يناير من العام المقبل.

