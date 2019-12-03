حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 2 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 / 12 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يستقر على رحيل ميتشو الزمالك يستقر على رحيل ميتشو.. والقرار الرسمي بعد ساعات أول أغسطس الأنجولى يصل القاهرة الخميس لمواجهة الزمالك فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بنى سويف واستبعاد محمد الشناوى اتحاد الكرة يُخصص 50 ألف جنيه لأندية المظاليم المتأهلة لدور الـ32 بكأس مصر نزلة برد تبعد وليد سليمان عن مران الأهلي.. وغياب صالح وهانى استعدادًا لبنى سويف Advertisements عمرو فهمى يبدأ مخطط رئاسة الاتحاد الأفريقى من إثيوبيا والسودان غدا.. حجز تذاكر مباراة الأهلى والهلال السودانى عبر تطبيق تذكرتى اتحاد الكرة يصرف مكافأة شهرين للموظفين بعد تأهل المنتخب الأولمبى لطوكيو 2020 فيديو.. سموحة يفوز على الطلائع بثنائية رونالد وحسام حسن بالدورى

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