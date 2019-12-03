شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مباراة الزمالك وأول أغسطس بحضور 15 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والمقرر له السبت المقبل فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، سيقام بحضور جماهيري يصل إلى 15 ألف متفرج، بعد حصوله على الموافقة الأمنية الخاصة بحضور الجماهير.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات للموقع الرسمي، إن مباراة الزمالك المقبلة أمام أول أغسطس ستكون بحضور 15 ألف متفرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان رئيس الزمالك قد عقد جلسة اليوم مع اللاعبين، لتهدئة الأجواء وتنفيذ مطالبهم المالية، فى ظل غضب اللاعبين من تأخر مستحقاتهم، وتم خلال الاجتماع الإعلان عن حضور الجماهير مباراة اول أغسطس.

وانتهت جلسة رئيس الزمالك باللاعبين بمنح مرتضى وعدا بصرف مستحقاتهم خلال الـ48 ساعة المقبلة.