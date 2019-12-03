شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شوبير يشيد بانفراد الخليج 365 بهروب حمدى النقاز من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالانفراد الذى نشره ”الخليج 365” منذ 3 أشهر، وبالتحديد يوم 2 سبتمبر الماضى، بخصوص رغبة الدولى التونسى حمدى النقاز بالهروب من نادى الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "ملعب أون" عبر شاشة "أون سبورت": البداية لم تكن من اليوم أو الأمس، بل كانت منذ فترة عندما انفرد الخليج 365 بخبر رغبة حمدى النقاز فى الرحيل، وحينها قامت الدنيا ولم تقعد إلى أن اتضح اليوم أن النقاز أرسل لنادى الزمالك خطابا يوم 12 نوفمبر يبلغهم بفسخ تعاقده فى حالة عدم الحصول على مستحقاته، إذا هنا الخبر كان صحيح بنسبة 100% وخبر الخليج 365 مؤكد.

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وأعلن النقاز فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وكتب اللاعب عبر صفحته بـ"الإنستجرام" الخاص به: "تم فسخ العقد مع نادى الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو لاثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتى".

انفراد الخليج 365 منذ 3 أشهر برغبة حمدى النقاز فى الهروب من الزمالك