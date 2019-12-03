شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميتشو: تم إنهاء العلاقة بين إدارة الزمالك والمدير الفنى بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد حبشى، وكيل أعمال الصربى ميتشو المدير الفنى المقال من تدريب الزمالك، أن العلاقة بين وكيله وإدارة القلعة البيضاء انتهت بالتراضى بعد الإتفاق على كل النواحى المادية بين الطرفين.

وأضاف حبشى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة "أون سبورت" مع أحمد شوبير أن جلسة جمعت بينه وبين وكيله ومرتضى منصور رئيس الزمالك وأن ميتشو تفهم الأمر، وأن النتائج العكسية للفريق بالدورى والخسارة الأخيرة أمام مازيمبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى رابطة الأبطال الأفريقى كانت السبب الرئيسى وراء الإقالة.

وعن موضوع السرطان شدد حبشى أن تصريح ميتشو فهم بشكل خاطئ، وأن وكيله قال ذلك للاعبين من باب التحفيز، وقال إنه يفضل الموت أمام مازيمبى أفضل من أنه يموت بمرض السرطان.