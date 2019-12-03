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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 / 12 / 2019، فى مقدمتها فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بنى سويف واستبعاد محمد الشناوى.

الزمالك يستقر على رحيل ميتشو.. والقرار الرسمي بعد ساعات

استقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربى ميتشو عن قيادة الفريق الأبيض بعد الخسارة من مازيمبى الكونغولى، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى شهدت خسارة الأبيض بثلاثية نظيفة.

أول أغسطس الأنجولى يصل القاهرة الخميس لمواجهة الزمالك

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا بوصول بعثة فريق أول أغسطس بطل أنجولا، إلى القاهرة مساء الخميس المقبل، استعدادًا للمواجهة التى ستجمع الفريقين يوم السبت المقبل، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة بنى سويف واستبعاد محمد الشناوى أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى قائمة الفريق التى تخوض مباراة بنى سويف ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والمقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب السلام.

اتحاد الكرة يُخصص 50 ألف جنيه لأندية المظاليم المتأهلة لدور الـ32 بكأس مصر

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على تخصيص 50 ألف جنيه لكل نادٍ من أندية القسمين الثانى والثالث بعد تأهلهما لدور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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نزلة برد تبعد وليد سليمان عن مران الأهلي.. وغياب صالح وهانى استعدادًا لبنى سويف غاب وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي عن مران فريقه المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة بناء على توصية من الجهاز الطبي للفريق الأحمر، بعد تعرضه لنزلة برد.

غدا.. حجز تذاكر مباراة الأهلى والهلال السودانى عبر تطبيق تذكرتى يبدأ غدًا الثلاثاء فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، من خلال موقع الحجز الإلكترونى الخاص ببطاقة جمهور النادى الأهلى وموقع شركة تذكرتى.