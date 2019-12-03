شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بسريان اللائحة القديمة لـ كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر اتحاد الكرة الأندية باستمرار العمل باللائحة المالية لكأس مصر الخاصة بالموسم الماضى خلال الموسم الجارى 2019 -2020. وجاء قرار اتحاد الكرة ردا على طلبات الأندية المشاركة فى دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وتحديدا التى صعدت من القسمين الثانى والثالث، للحصول على اللائحة المالية للبطولة. وترغب الأندية فى معرفة حقوقها المالية بعد التأهل لدور الـ32 للمسابقة، والمكافآت التى ستحصل عليها فى حال التأهل للأدوار التالية. Advertisements وتوج الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزها يوسف أوباما والمغربى أشرف بن شرقى هدفين. ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصرى.

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