شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعقد مؤتمرا الأربعاء لشرح خطة التأهل إلى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد المصري لـ الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال الرئيس مؤتمرًا لشرح خطة الاتحاد والبرامج المؤهلة إلى الأولمبياد - طوكيو 2020، وذلك بمقر الاتحاد المصري يوم الأربعاء المقبل تمام الساعة "الواحدة" ظهرًا.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع التحدث حول تنظيم التصفيات الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر يناير المقبل .

كما سيعلن الاتحاد عن خطة إعداد الرجال لخوض التصفيات والمعسكرات التى سيحوضها المنتخب حال التأهل .