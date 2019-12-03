شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يعقد مؤتمرا الأربعاء لشرح خطة التأهل إلى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الاتحاد المصري لـ الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال الرئيس مؤتمرًا لشرح خطة الاتحاد والبرامج المؤهلة إلى الأولمبياد - طوكيو 2020، وذلك بمقر الاتحاد المصري يوم الأربعاء المقبل تمام الساعة "الواحدة" ظهرًا.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع التحدث حول تنظيم التصفيات الأفريقية للرجال التي تستضيفها مصر يناير المقبل .
كما سيعلن الاتحاد عن خطة إعداد الرجال لخوض التصفيات والمعسكرات التى سيحوضها المنتخب حال التأهل .
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