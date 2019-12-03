شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر فيديو لجلسة مرتضى منصور مع اللاعبين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك فيديو لرئيس نادي الزمالك مرتضي منصور فى جلسته مع اللاعبين والتي تمت اليوم للحديث عن أزمات الفريق وأزمة مستحقات اللاعبين.

وأصدر الزمالك بيانا منذ قليل أكد خلاله أن كل الأنباء التي ترددت عبر المواقع اليوم عن غلق بوابات النادي على لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، عارية تماما من الصحة، وكاذبة وليست لها أي علاقة بالحقيقة.

ويؤكد النادي أنه من المعتاد غلق البوابات في أثناء تدريب الفريق الأول حفاظا على التركيز للاعبين خلال المران.

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