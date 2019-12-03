شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تعلن حكام مباراتى الغد فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور أسماء حكام مباراتى الغد فى مسابقة كاس مصر على النحو التالى: أف سى مصر والجونة: جلال أحمد وهانى خيرى وعربى أحمد.. ونورا سمير حكمًا رابعًا. الأهلى وبنى سويف: محمد عباس قابيل وشريف التباع وعمر فتحى.. وأحمد العدوى حكمًا رابعًا

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