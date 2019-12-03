شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن أزمة غلق أبواب النادى: عشان التمرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نادي الزمالك أن كل الأنباء التي ترددت عبر المواقع اليوم عن غلق بوابات النادي على لاعبي الفريق ، عارية تماما من الصحة، وكاذبة وليست لها أي علاقة بالحقيقة.
وأوضح النادي عبر الموقع الرسمى، أنه من المعتاد غلق البوابات أثناء تدريب الفريق الأول حفاظا على تركيز اللاعبين خلال المران.
وسيصدر النادى بعد قليل فيديو للرد على هذه المزاعم.
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