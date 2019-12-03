شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى.. كرة القدم "ظالمة".. وأمتلك أفضل مهاجمين بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى المدير الفني لـ طلائع الجيش أن كرة القدم أحيانًا تكون ظالمة، وأن فريقه كان الأفضل ورغم الهزيمة فهو راضٍ عن الأداء، مشيرًا أنه في حاجة إلى بعض الوقت لعودة الروح للاعبين.

كان طلائع الجيش قد خسر اليوم أمام سموحة بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى.

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وأشار يحيي إلى أن القادم أفضل لطلائع الجيش وأنه يمتلك أفضل ثلاث مهاجمين بالدوري وهم ناصر منسى وحسام باولو وعمرو جمال وأنه فقط يحتاج إلى التهديف.

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش أن فريقه يعانى من أحمال زائدة خلال المرحلة الماضية أنه نجح خلال الأيام القليلة الماضية أن يعطى اللاعبين راحة واستشفاء للتخلص من الأحمال كما أن فريقه لديه اصابات وغيابات مؤثرة فور عودتها ستكون كلمة السر في عودة الروح للطلائع.