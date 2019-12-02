ليفربول يهنئ أليسون بعد التتويج بجائزة أفضل حارس في العالم

الإثنين 2 ديسمبر 2019

وجه نادي ليفربول الإنجليزي التهنئة لحارس مرمى الفريق البرازيلي أليسون بيكر بعد فوزه بجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم لعام 2019.



حيث توج الحارس البرازيلي أليسون بيكير، حارس فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، والتي تمنح من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

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ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

وتفوق أليسون على كل من الألماني تير شتيجن حارس فريق برشلونة الإسباني والذي حصل على المركز الثاني، والبرازيلي إديرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي تواجد في المركز الثالث.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "كان عامًا لا يمكن نسيانه بالنسبة لأليسون، تهانينا على فوزك بجائزة ياشين".