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تعليق مدوي من ميسي بعد تتويجة بجائزة الأفضل في العالم

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الإثنين 2 ديسمبر 2019

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي الإسباني ،اليوم الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 للمرة السادسة في تاريخه، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وتنافس ميسي مع كلاً من الهولندي فيرجل فان دايك والذي حل ثانياً، والبرتغالي ، والذي تواجد في المركز الثالث.

حيث قال ميسي عقب التتويج بالجائزة:" سعيد جداً لفوزي مجدداً بالكرة الذهبية، أشكر كل من صوت لي".

وتابع:" ممتن لكل لحظة قضيتها مع زملائي في المنتخب والنادي، الفضل يعود لهم".

وأتم:" أنا أستمتع بكل لحظة أقضيها قبل نهاية فترتي في الملاعب، سعيد جداً لهذا الأمر وآمل أن أواصل التألق".

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