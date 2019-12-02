- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مدوي من ميسي بعد تتويجة بجائزة الأفضل في العالم والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
توج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الإسباني ،اليوم الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.
ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 للمرة السادسة في تاريخه، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتنافس ميسي مع كلاً من الهولندي فيرجل فان دايك والذي حل ثانياً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي تواجد في المركز الثالث.
حيث قال ميسي عقب التتويج بالجائزة:" سعيد جداً لفوزي مجدداً بالكرة الذهبية، أشكر كل من صوت لي".
وتابع:" ممتن لكل لحظة قضيتها مع زملائي في المنتخب والنادي، الفضل يعود لهم".
وأتم:" أنا أستمتع بكل لحظة أقضيها قبل نهاية فترتي في الملاعب، سعيد جداً لهذا الأمر وآمل أن أواصل التألق".
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مدوي من ميسي بعد تتويجة بجائزة الأفضل في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.