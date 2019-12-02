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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. فان دايك ثاني أفضل لاعب في العالم.. ورونالدو ثالثاً والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
بدأت مجلة "فرانس فوتبول" في الإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، عن عام 2019، عبر حسابها على "تويتر".
ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
وتواجد الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني، فيما تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثالث، بينما حل السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع.
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