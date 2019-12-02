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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا: ميسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
توج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الإسباني ،اليوم الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.
ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
وتوج ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 للمرة السادسة في تاريخه، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتوج النجم الأرجنتيني الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، كما حصل على جائزتي أفضل هداف في إسبانيا وأوروبا "الحذاء الذهبي"، وكذلك في دوري أبطال أوروبا، رغم خروج الفريق الكتالوني من الدور نصف النهائي أمام ليفربول، حامل اللقب.
كما قاد منتخب بلاده للتأهل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، وأحرز المركز الثالث في البطولة بعد الفشل في التأهل للمباراة النهائية.
وتنافس ميسي مع كلاً من الهولندي فيرجل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
يذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، هو من فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي.
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