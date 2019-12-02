اخبار الرياضه

دي ليخت يوجه رسالة لـ أياكس بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم

0 نشر
محمد الدمتناوي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت يوجه رسالة لـ أياكس بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019

توج النجم الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي بجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب شاب في العالم، والتي تمنح من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

Advertisements

وتنافس دي ليخت مع كلاً من جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي حل ثانياً، والبرتغالي جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي تواجد في المركز الثالث.

وتحدث دي ليخت نجم يوفنتوس الحالي موجهًا الشكر لفريقه السابق أياكس أمستردام بعد النتويج بالجائزة: "أنا سعيد للغاية، أريد أن أشكر أياكس على الفرصة التي منحوها لي ولزملائي في الفريق".

وأتم الهولندي: "أريد أن أتوجه بالشكر كذلك لزملائي في يوفنتوس، أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دي ليخت يوجه رسالة لـ أياكس بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا