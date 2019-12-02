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شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت يوجه رسالة لـ أياكس بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
توج النجم الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي بجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب شاب في العالم، والتي تمنح من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
وتنافس دي ليخت مع كلاً من جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي حل ثانياً، والبرتغالي جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي تواجد في المركز الثالث.
وتحدث دي ليخت نجم يوفنتوس الحالي موجهًا الشكر لفريقه السابق أياكس أمستردام بعد النتويج بالجائزة: "أنا سعيد للغاية، أريد أن أشكر أياكس على الفرصة التي منحوها لي ولزملائي في الفريق".
وأتم الهولندي: "أريد أن أتوجه بالشكر كذلك لزملائي في يوفنتوس، أنا فخور جدًا بالحصول على هذه الجائزة".
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