شكرا لقرائتكم خبر عن "رونالدو" من بعد ليالي مدريد السعيدة لظلام اليوفنتوس والان مع التفاصيل

الإثنين 2 ديسمبر 2019

من الخاسر برواية كريستيانو رونالدو وريال مدريد! هل الأول كونه لم يجد من يعاونه ليخدم مثل الفرنسي "كريم بنزيما" أو النادي الملكي وعجزه عن تعويض الدوون والخروج من موسم سابق دون بطولات، حيث الصفقة التي لقبت بصفقة القرن رغم كونها بالقدر المادي أقل بكثير من الأسطورة "رونالدو"، الذي تلاعب بخصومه حينما كان بقميص الملكي طيلة تسعة أعوام، بينما الآن وهو ب١٠٠ مليون في اليوفي خلف الستار لم يعد يراه الكثيرون.



ليس معنى أن " رونالدو " بات خلف الستار هو تقليل من شأنه أو من تاريخه ولكن للسن وتقدمه لأية أسطورة مهما أحكامها المحزنة.

ويطرأ سؤال اليوم تحديدا قبل قيام حفل "الكرة الذهبية"، هل كان يستطيع رونالدو مواصلة التنافس على البالون دور لو استمر بزى ريال مدريد؟ أم أن وصوله لعمر ٣٥ عاما حجب عن أقدامه الرؤية لجوائز فردية أكثر وبات الميدان خاليا لمنافسه الأزلي "ليونيل".

وأخر الأطروحات بأذهان الجميع/ هل أن طبيعة الدوري الإيطالي العنيفة وضيق المساحات بها هو ما جعل رونالدو وأقدمه تتوارى عن الأنظار أم هي مسألة وقت لا أكثر؟

دون أن تتعجب هناك أرقام وهي الشاهد الوحيد حول ما حدث للبرتغالي منذ رحيله عن ريال مدريد والتحاقه بالسيدة العجوز يوفنتوس.

* الدوري الإيطالي والمنتخب البرتغالي ٢٠١٩

حقق كريستيانو رونالدو خلال موسمه الأول مع يوفنتوس ٢٠١٨/٢٠١٩، تسجيل ٢١ هدفا بالكالتشيو وهدف بالسوبر الإيطالي، ثم ستة أهداف بدوري أبطال أوروبا أي ٢٨ هدفا وستة أهداف مع بلاده المنتخب البرتغالي بمختلف اللقاءات الودية والرسمية، أي ٣٤ هدفا بعامه الأول لدي السيدة العجوز دون أهداف مع بلاده المنتخب البرتغالي نتيجة لابتعاده برغبة منه في التأقلم مع البيانكونيري وهو معدل مقبول للاعب في موسمه الأول، بينما في عام ٢٠١٩ وحتى الآن هدف في دور أبطال أوروبا وستة أهداف بالدوري الإيطالي و١٤ هدفا البرتغال أي ٢١ للعام ٢٠١٩ منها كبداية للموسم مناصفة بين اليوفنتوس والبرتغال منهم ١١ هدف مع برازيل أوروبا منذ بداية الموسم الحالي أي مجموع الموسم الحالي ١٨ هدفا.

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* ريال مدريد وسنوات لا تنسى

كان رونالدو معدل أهداف في ريال مدريد بالدور وحده لا ينقص إطلاقا عن ٢٥ أو ٢٦ وهو ما حدث بعام رونالدو الأول مع ريال مدريد، ومنذ هذا الموسم ٤٠ هدفا بموسم ٢٠١٠/٢٠١١ و٤٦ هدفا موسم ٢٠١/٢٠١٢ ورغم الهبوط بالرقم عن ٤٠ لكنه سجل بموسم ٢٠١٢/٢٠١٣ ٣٤ هدفا وتدريجيا ٣١ هدفا بموسم ٢٠١٣/٢٠١٤ ثم القفذة والاستفاقة ب٤٨ هدفا دفعة واحدة خلال موسم ٢٠١٤/٢٠١٥ والنزول مرة أخرى ل٣٥ والابتعاد عن فئة ٤٠ وحتى منذ موسم اللاعب لم يقل أبدا عن سلم ال٣٠ ويستمر عند ذات المعدل بموسم ٢٠١٥/٢٠١٦ ٣٥ هدفا والهبوط مرة واحدة وتسجيل ٢٥ هدفا موسم ٢٠١٦/٢٠١٧ كأقل معدل عن موسمه الأول اللي أحرز فيه ٢٦ هدف وبموسم ٢٠١٧/٢٠١٨ كان ختام المسيرة ب٢٦ هدفا المعدل ذاته، الذي كان بموسمه الأول وبهذا يكون رونالدو في يوفنتوس، قد عاد لأقل معدل تهديفي له منذ رحيله ٢٠٠٩ عن مانشستر يونايتد، الذي سجل معه بموسمه الختامي ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ١٨ هدفا فقط خلال الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والكالتشيو، يعني هذا أن اللاعب بأوج عطائه مع ريال ومان يونايتد في الدوري فقط كان يخطو حاجز ال٢٠ هدفا وليس فقط إجمالا ٣٤ هدفا بموسم مع المنتخب والنادي وهي إحصائية توضح مدى تأثير العمر على رونالدو.

* في ريال مدريد كان رونالدو عاصفة موسمية على أحلام ميسي

منذ التحاق رونالدو بفريق ريال مدريد عام ٢٠٠٩، وحقق معه أربعة كرات ذهبية أعوام ٢٠١٣_٢٠١٤_٢٠١٦_٢٠١٧، ثم جائزة أفضل لاعب بأوروبا أكثر من والحذاء الذهبي للليجا كثيرا ليكون منافس ميسي الوحيد بل والتقليدي ليكون للثنائي عالم خاص بهم يتصارعان به على الجوائز الفردية، وبشكل غير كان رونالدو يعتصر قلب ميسي حينما كان ينهي خلال كل عام دوري أبطال أوروبا كهداف أول، ثم الوصول لحصد الشامبيونزليج ثلاث مرات متتالية أعوام ٢٠١٦_٢٠١٧_٢٠١٨ وقبلها عام ٢٠١٤، وهو كان رد من رونالدو على الام وأحزان ٢٠١١، التي تلقى بها هزائم بدور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا ليكون بين الثنائي رسائل عديدة ولحظات لاتنسى.

* ميسي أم رونالدو بعام الابتعاد عن المنصات

في موسم ٢٠١٨/٢٠١٩، نجح رونالدو لقيادة يوفنتوس بالدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي، بينما اكتفى ميسي بالتتويج للدوري الإسباني وخسارة نهائي كأس الملك، إلا أن رونالدو تعالت أسهمه بالنسبة لكونه قاد بلاده للتويج بكأس دوري الأمم الأوروبية.

* أهداف سحرية ولمسات عصرية جعلت من البرغوث الأفضل

قدم ليونيل ميسي موسم استثنائي مع برشلونة ونجح بتسجيل ٣٦ هدف وتسجيل ١٢ هدف بدوري أبطال أوروبا أي أنه تفوق على الدور من ناحية الدوري بفارق ١٥ هدفا وبفارق ستة أهداف للشامبيونزليج، ليكون مجموع عدد أهداف الأرجنتيني مع برشلونة خلال الموسم الماضي ٤٨ هدفا.

وختاما من الناحية الدولية سجل رونالدو ١٤ هدف للعام ٢٠١٩ خلال عشر لقاءات، أما ميسي يسجل ٥ أهداف فقط خلال عشر مواجهات، على الرغم من التفوق الدولي لدى رونالدو، إلا أن مستوى ميسي المميز مع برشلونة أعطاه الحظ الأكبر للتويج بالكرة الذهبية السادسة.