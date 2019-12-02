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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صلاح خامس أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
بدأت مجلة "فرانس فوتبول" في الإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، عن عام 2019، عبر حسابها على "تويتر".
ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح في المركز الخامس، فيما تواجد كيليان مبابي في المركز السادس، والبرازيلي أليسون بيكير في المركز السابع.
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