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شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز يظهر في قائمة الأفضل..وبرناردو يأتي تاسعاً والان مع التفاصيل
الإثنين 2 ديسمبر 2019
بدأت مجلة "فرانس فوتبول" في الإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، عن عام 2019، عبر حسابها على "تويتر".
ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
وأعلنت المجلة عن ترتيب اللاعبين على النحو التالي:
10- رياض محرز (مانشستر سيتي)
9- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)
8- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).
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