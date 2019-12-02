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تعرف على ترتيب مجموعات خليجي 24 والفرق المتأهلة 

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الإثنين 2 ديسمبر 2019

أُسدل الستار اليوم الإثنين على مباريات الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعد تأهل منتخبي العراق وقطر عن المجموعة الأولى وتأهل منتخبي والبحرين عن المجموعة الثانية.

ترتيب مجموعات خليجي 24 بعد مباريات الدور الأول

تمكن المنتخب العراقي من صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد تعادل مع نظيره اليمني سلبياً في ختام الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين  وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

منتخب العراق في الصدارة برصيد 7 نقاط وخلفه المنتخب القطري وفي رصيده 6 نقاط، وحل المنتخب الاماراتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب اليمن المجموعة بنقطة واحدة.

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دراما المجموعة الثانية تنتهي بصدارة الأخضر وتأهل البحرين

وشهدت المجموعة الثانية من بطولة خليجي 24 دراما في جولتها الأخيرة حيث تمكن المنتخب السعودي من إكتساح نظيره العماني بثلاثية مقابل هدف ، بينما حقق المنتخب البحريني مفاجأة قوية وعاد من بعيد بعد تغلبه على منتخب الكويت بأربعة أهداف مقابل هدف ليصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي :_

المنتخب السعودي متصدرا برصيد 6 نقاط، وخلفه مباشرة المنتخب البحريني الذي خطف المركز الثاني في آخر جولة برصيد 4 نقاط ورغم التساوي مع المنتخب العماني في العدد ذاته من النقاط لكنه تأهل بفارق الأهداف للمربع الذهبي وجاء المنتخب الكويتي في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط.

مواجهات نصف النهائي 

وعن المجموعة الأولى تأهل منتخبي العراق وقطر إلى دور نصف نهائي بطولة خليجي 24 ،وبذلك سيلاقي أسود الرافدين نظيره البحرين بينما يواجه منتخب السعودية منافسه قطر وذلك في مواجهات دور نصف نهائي بطولة خليجي 24 وتقام المباراتين يوم الخميس 5 ديسمبر القادم

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