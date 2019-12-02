خليجي 24.. السعودية تضرب موعدا مع قطر في نصف نهائي

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السعودية انتصرت على عُمان بثلاثية

نجح المنتخب السعودي بالتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الخليج المقامة في قطر برفقة المنتخب البحريني، بعد انتصاريهما على سلطنة عُمان والكويت على الترتيب مساء الاثنين.

وحققت السعودية الفوز على عُمان بنتيجة 3-1، لتتصدر المجموعة الثانية من "خليجي 24"، وتضرب موعدا مع المنتخب القطري في مواجهة مرتقبة بنصف نهائي البطولة مساء الخميس.

وسجل للسعودية فراس البريكان بالدقيقة 26، وهتان باهبري في الدقيقتين 42 و57، بينما سجل المنذر ربيع العلوي لعُمان بالدقيقة 55، ليودع على إثرها المنتخب العماني البطولة.

وفي مباراة أخرى، انتصر المنتخب البحريني على نظيره الكويتي بنتيجة 4-2، ليتأهل بالمركز الثاني عن المجموعة، ويقع بمواجهة العراق في نصف النهائي.

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وسجل للبحرين علي جعفر مدن في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وجاسم الشيخ بالدقيقة 70، وتياغو أوغوستو بالدقيقتين 83 و93، بينما سجل للكويت يوسف ناصر بالدقيقة 59، وأحمد زنكي بالدقيقة 85، لتخرج الكويت التي تأثرت كثيرا بإصابة نجمها بدر المطوع في الشوط الأول.

وستواجه البحرين العراق في نصف النهائي الأول، مساء الخميس.

وكان منتخبا العراق وقطر قد تأهلا في وقت سابق إلى نصف نهائي البطولة، بعد تعادل "أسود الرافدين" مع اليمن سلبيا، وتفوق أصحاب الأرض على الإمارات بنتيجة 4-2.