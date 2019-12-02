الامارات | بالفيديو.. ميسي أفضل لاعب في العالم.. وماني يتفوق على محمد صلاح ومحرز

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ميسي أفضل لاعب في العالم.. وماني يتفوق على محمد صلاح ومحرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب الاسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، تاريخاً جديداً بالفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2019 للمرة السادسة في تاريخه، ليكون بذلك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم حصداً للجائزة ويكسر رقمه المشترك مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان ميسي قد ترشح برفقة 29 لاعب إلى الترشيح النهائي ونجح في ختام التصويت لحصر الجائزة بالتفوق على المدافع الهولندي فان دايك، الذي جاء في المركز الثاني ويليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حل ثالثاً ثم لاعب ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، بالمركز الرابع ومحمد صلاح في المركز الخامس، ثم الفرنسي مبابي، وحارس ليفربول البرازيلي بيكر، وحل النجم الجزائري رياض محرز في المركز العاشر.

وفاز النجم الهولندي دي ليخت بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم، كما فاز الحارس البرازيلي أليسون يفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم