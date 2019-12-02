اخبار الرياضه

ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه

0 نشر
أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ليونيل ميسي، لاعب نادي ، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

وأعلن فوز ميسي بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز البالون دور الذي أقيم اليوم الاثنين في باريس، بعد منافسة مع ، وفان ديك، وساديو ماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا