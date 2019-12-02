شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه. وأعلن فوز ميسي بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز البالون دور الذي أقيم اليوم الاثنين في باريس، بعد منافسة مع كريستيانو رونالدو، وفان ديك، وساديو ماني.

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