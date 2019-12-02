شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح فى المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حل محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مص في المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية التي تُمنح من قبل مجلة "فرانس فوتبول". وأصبح صلاح هو أول لاعب مصري وعربي يظهر في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لعامين متتاليين.

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