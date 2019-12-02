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كارتيرون يقترب من خلافة ميتشو في الزمالك ويصل القاهرة غدًا للتوقيع

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

في تطور سريع للأحداث اقترب كارتيرون من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلفا للمقال ميتشو.

ومن المنتظر ان يصل كارتيرون إلى القاهرة فجرا، أي في الساعات الأولى من غد الثلاثاء، لعقد اجتماع مع رئيس النادي ومجلس الإدارة للاتفاق وتوقيع العقود.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الزمالك عن هوية وتفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للزمالك خلال ساعات.

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