شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقترب من خلافة ميتشو في الزمالك ويصل القاهرة غدًا للتوقيع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
في تطور سريع للأحداث اقترب كارتيرون من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلفا للمقال ميتشو.
ومن المنتظر ان يصل كارتيرون إلى القاهرة فجرا، أي في الساعات الأولى من غد الثلاثاء، لعقد اجتماع مع رئيس النادي ومجلس الإدارة للاتفاق وتوقيع العقود.
ومن المنتظر أن يعلن مجلس الزمالك عن هوية وتفاصيل التعاقد مع المدير الفني الجديد للزمالك خلال ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يقترب من خلافة ميتشو في الزمالك ويصل القاهرة غدًا للتوقيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.