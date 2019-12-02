شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مغلق بين مرتضى منصور ولاعبي الزمالك.. ومصدر يوضح حقيقة غلق الأبواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، اجتماعا مغلقا بلاعبي الفريق الكروي الأول في غرفة خلع اللاعبين لمناقشة متطلباتهم والوقوف على أسباب تدهور مستوى الفريق وتراجع النتائج.

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واستمع منصور لشكاوى اللاعبين من الجهاز الفني والإداري وإدارة الكرة وتجاهلهم لحل مشاكل اللاعبين.

كما ناقش رئيس النادي أزمة خطاب طارق حامد، وتم توجيه اللوم اللواء علاء مقلد، عضو المجلس والقائم بأعمال المدير التنفيذي، بسبب إرساله الخطاب بهذه الطريقة للاعب.

ووفقا للنظام المتبع داخل النادي بغلق بوابتي حدائق إسماعيل يوسف ورضا عبدالعال أثناء أي تدريب للفريق الأول ومنع الأعضاء من التواجد في الحدائق المنتشرة حول الملعب لتفادي تصوير المران، تم غلق البوابات في وقت التمرين الذي لم يقم وتم استبداله بتدريبات في الجيم وجلسة رئيس النادي.