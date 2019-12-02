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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماني يظهر في الصورة في ترشيحات الكرة الذهبية ويأتي رابعاّ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
بدأت مجلة "فرانس فوتبول" في الإعلان عن ترتيب المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، عن عام 2019، عبر حسابها على "تويتر".
ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
حيث تواجد النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع من تتويج الكرة الذهبية لعام 2019.
وفاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم لهذا العام، وللمرة السادسة في تاريخة.
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