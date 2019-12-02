موعد مباريات نصف نهائي كأس الخليج العربي 24

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

تأهل المنتخب العراقي رفقة المنتخب القطري عن المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي 24 بينما شهدت المجموعة الثانية تأهل الأخضر السعودي رفقة المنتخب البحريني بعد نهاية الدور الأول من البطولة العربية.



موعد مباريات نصف نهائي كأس الخليج 24

منتخب أسود الرافدين سيواجه نظيره البحرين بينما يواجه منتخب السعودية منافسه قطر وذلك في مواجهات دور نصف نهائي بطولة خليجي 24 وتقام المباراتين يوم الخميس 5 ديسمبر القادم.

ترتيب المجموعة الأولى

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تمكن المنتخب العراقي من صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد تعادل مع نظيره اليمني سلبياً في ختام الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

منتخب العراق في الصدارة برصيد 7 نقاط وخلفه المنتخب القطري وفي رصيده 6 نقاط، وحل المنتخب الاماراتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب اليمن المجموعة بنقطة واحدة.

دراما المجموعة الثانية تنتهي بصدارة الأخضر وتأهل البحرين

وشهدت المجموعة الثانية من بطولة خليجي 24 دراما في جولتها الأخيرة حيث تمكن المنتخب السعودي من إكتساح نظيره العماني بثلاثية مقابل هدف ، بينما حقق المنتخب البحريني مفاجأة قوية وعاد من بعيد بعد تغلبه على منتخب الكويت بأربعة أهداف مقابل هدف ليصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي :_

المنتخب السعودي متصدرا برصيد 6 نقاط، وخلفه مباشرة المنتخب البحريني الذي خطف المركز الثاني في آخر جولة برصيد 4 نقاط ورغم التساوي مع المنتخب العماني في العدد ذاته من النقاط لكنه تأهل بفارق الأهداف للمربع الذهبي وجاء المنتخب الكويتي في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط.