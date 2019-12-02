أليسون بيكير يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019

توج الحارس البرازيلي أليسون بيكير، حارس فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، والتي تمنح من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

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وقدم أليسون بيكير مستوى مميز مع ليفربول في العام الماضي، ونجاحه في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.

وتفوق أليسون على كل من الألماني تير شتيجن حارس فريق برشلونة الإسباني والذي حصل على المركز الثاني، والبرازيلي إديرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي تواجد في المركز الثالث.

يذكر أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلجيكا، هو من توج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم العام الماضي.