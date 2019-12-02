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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي ليخت يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 ديسمبر 2019
توج النجم الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي بجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب شاب في العالم، والتي تمنح من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.
ويقام الحفل على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يشمل مراسم تسليم جائزة الكرة الذهبية، التي ستمنح نسخة منها أيضا لأفضل لاعبة في العالم، بالإضافة لتسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد تحت 21 عامًا، وجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.
وحصد دي ليخت الجائزة، بعد مستواه الممتاز في الموسم الماضي، ونجاحه في الوصول مع أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الخروج على أيدي توتنهام.
وتنافس دي ليخت مع كلاً من جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني الذي حل ثانياً، والبرتغالي جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، والذي تواجد في المركز الثالث.
يذكر أن كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، هو من فاز بجائزة "كوبا"، لأفضل لاعب شاب فى العالم العام الماضى.
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