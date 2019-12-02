شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يتأهل لنصف نهائي كأس الخليج بعد فوزه على عمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للدور نصف النهائي بمسابقة كأس الخليج العربي «خليجى 24»، بعد فوزه على عمان بثلاث أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف المنتخب السعودي في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة، فراس البريكان في الدقيقة 26، وهتان باهبري (هدفين)، فيما سجل للمنتخب العماني المنذر العلوي.

وبهذه النتيجة، يتأهل المنتخب السعودي رسمياً إلى دور نصف النهائي، ليلاقي المنتخب القطري الذي تأهل بعد فوزه برباعية على نظيره الإماراتي.