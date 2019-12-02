شكرا لقرائتكم خبر عن العويس يُجري عملية جراحية الخميس القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

تقرر أن يُجري حارس مرمى المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي محمد العويس عملية جراحية في عظمة الوجه صباح الخميس المقبل، وذلك على يد الاستشاري السعودي خالد بن مرحب العضيلة استشاري الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية .

وكان العويس قد تعرض لإصابة في الوجه خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام الفيصلي، قبل أن يتم تشخيص الإصابة على أنها كسر في عظمة الوجه، وهي الإصابة التي يتعرض لها العويس للمرة الرابعة في ذات الموقع .

وفضّل حارس المرمى الدولي أن يُجري العملية الجراحية في الرياض لدى الاستشاري السعودي خالد العضيلة، على الرغم من تجهيز إدارة النادي الأهلي كافة الأمور اللازمة لإجرائه العملية الجراحية في أحد المستشفيات الخاصة بجدة، إلا أن العويس فضّل اختيار الاستشاري السعودي خالد العضيلة لخبرته الكبيرة ونجاحاته السابقة في إجراء عمليات جراحية مشابهة لوضع العويس.