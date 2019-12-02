شكرا لقرائتكم محمد عباس حكما لمباراة الأهلى وبنى سويف بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الإفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف، ورغم تحميل إدارة الأهلي مسئولية الهزيمة لحكم المباراة البتسواني بعد طرده أيمن أشرف ، إلا أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طالب اللاعبين بتعويض الخسارة أمام بطل تونس من أجل استعادة التوازن قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة، المقرر اقامتها الجمعة المقبل على ستاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عباس حكما لمباراة الأهلى وبنى سويف بكأس مصر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.