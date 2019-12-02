شكرا لقرائتكم محمد عباس حكما لمباراة الأهلى وبنى سويف بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الأهلى وبنى سويف غدا فى دور الـ32 بكأس مصر إلى محمد عباس أحد حكام الدرجة الأولى.

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً غدا، عندما يستضيف فريق بنى سويف في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة الدولي، في المواجهة التي تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويرغب النادي الأهلي في مصالحة جماهيره وتعويض الخسارة الإفريقية المفاجئة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي بملعب رادس، والتي حسمها النجم لصالحه بهدف نظيف، ورغم تحميل إدارة الأهلي مسئولية الهزيمة لحكم المباراة البتسواني بعد طرده أيمن أشرف ، إلا أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر طالب اللاعبين بتعويض الخسارة أمام بطل تونس من أجل استعادة التوازن قبل مباراة الهلال السوداني المرتقبة، المقرر اقامتها الجمعة المقبل على ستاد السلام، والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.