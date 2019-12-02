شكرا لقرائتكم تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلى والهلال غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شركة تذكرتى، عن فتح باب الحجز الإلكتروني غدًا الثلاثاء لتذاكر مباراة الأهلي وفريق الهلال السودانى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا، من خلال موقع الحجز الإلكترونى الخاص ببطاقة جمهور القلعة الحمراء وموقع شركة تذكرتى. وتبلغ القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار 50 جنيها و75 للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية. Advertisements وتتمسك شركة تذكرتى بعدم استلام تذاكر مباراة الأهلى والهلال السودانى دون وجود "فان أى دى" الخاص بالمشجع الذى يتم استخراجه من موقع تذكرتى. وجاءت قائمة الأهلي كالتالى: حسام عاشور - وليد سليمان - شريف إكرامي - أحمد فتحي - أيمن أشرف - مروان محسن - حسين الشحات - وليد أزارو - جيرالدو دا كوستا - عمار حمدي - حسين السيد - سعد الدين سمير - أحمد الشيخ - علي لطفي - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - أليو ديانج - صلاح محسن، وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوى حارس المرمى الأساسى. ويسعى الأهلى لاستعادة نغمة الانتصارات غدًا بعد الهزيمة أمام النجم الساحلى بهدف نظيف فى دورى أبطال أفريقيا.

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