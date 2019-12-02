شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان يجهز عرضا خياليا للتعاقد مع محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ذكر موقع "دون بالون"، أن نادي باريس سان جيرمان أبدى إستعداده للتعاقد مع محمد صلاح في صفقة ينتظر أن تكلف خزينة النادي نحو 136 مليون جنيه استرليني، في ظل الرحيل المتوقع لأحد نجمي فريق العاصمة الفرنسية، نيمار وكيليان مبابي.
وأضاف أن محمد صلاح الذي قدم عروضاً مذهلة على مدار الموسمين الماضيين مع نادي ليفربول يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وقد يكون نادي باريس سان جيرمان الفرنسي محطته القادمة.
وتابع، أن رحيل محمد صلاح عن صفوف ليفربول الصيف القادم لن يثير قلق جماهير "الريدز"، في ظل عزم إدارة النادي التعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند الالماني، جادون سانشو.
وأوضح الموقع الإسباني في ختام تقريره، أن نادي باريس سان جيرمان نجح في التعاقد مع عدد من أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة، وقد يكون محمد صلاح أحد الصفقات المثيرة لنادي العاصمة الفرنسية.
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