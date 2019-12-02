شكرا لقرائتكم كاف يجرى تحقيقات واسعة تحت عنون "سرى للغاية" بعد شكوى الأهلى من الحكام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عن مصادر مقربة من صناع القرار الكروي الافريقي رفضوا ذكر أسمائهم، علمت "اليوم الخليج 365" أن قراراً في الطريق للإعلان عنه بتغيرات جذرية في لجنة الحكام الأفريقية "كاف" عقب النظر في شكوي الاهلي بعد مباراة النجم الساحلي، وتحديداً بعدما طلبت فاطمة سامورا المشرفة علي "كاف" من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" لحين إعادة هيكلته ، أجراء تحقيقات عنوانها "سري للغاية" في واقعة فضيحة الحكم البتسواني جوشو اموندو الذي ظلم الأهلي ، خاصة أن سمورا تأكدت من أقامة الحيبوتي سليماني وابري رئيس اللجنة في تونس وعائلته بصفة دائمة.

كما علمنا أن عضو اللجنة السيشلي والمورشيسي سيجمدا لحين أنتهاء التحقيق الـ "سري للغاية" أيضاً قررت سامورا سكرتير عام "فيفا" المشرف علي الكاف .. أن يعلن سليمان وايري رئيس اللجنة المتهم أنه يفكر في الاستقالة .

المصادر ذاتها أكدت لـ "الخليج 365" أن إدارة اللجنة ستنتقل لـ "آيدي ماييه" السيشيلي .. وحده رغم شكاوي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي الدائمة من تدخلات سامورا لكنها لا تجد صدي لأن المشرفة مسئولة من الفيفا عن إعادة "حوكمة".. "كاف" طبقاً لما كان قد طلبه أحمد أحمد ، قبل أن يعود ويشكوي كثرة تداخلاتها دون علم المكتب التنفيذي لدرجة أصدار القرار الـ "سري للغاية" بإيقاف لجنة الحكام وحكم مباراة الاهلي والنجم ،دون ابلاغ الرئيس أو المكتب التنفيذي .

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يأتي هذا القرار علي خلفية شكوي الاهلي المدعومة بكل الوقائع خلال البطولة الحالية وبطولات ومباريات عدة سابقة مرفق بها "سي دي" مدققة .

ينتظر ان ينظر الاتحاد الافريقي في تشكيل جديد للجنة حكامه يتجاوز كل من تدور حولهم الشبهات ، بعيداً عن إعادة المباراة ، الذي بات قراراً لن يصدر ، مقابل التزام "كاف" بكل طلبات التطوير والتطهير التي شملتها شكاوي الاهلي .