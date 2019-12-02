شكرا لقرائتكم الشيشيني وأمير عزمي يقتربان من الجهاز الفني الجديد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل سامي الشيشيني وأمير عزمي مجاهد نجمي الزمالك السابقين، حسابات مجلس إدارة النادي الأبيض، للتواجد في الجهاز الفني الجديد المقرر تشكيله خلال الساعات القادمة بعد الاستقرار حول إقالة الصربي ميتشو من قيادة الفريق.

وكان الزمالك قد تعرض من الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا واتفق مجلس الزمالك حول إقالة الصربي ميتشو.

ويبحث مجلس الزمالك، السيناريوهات المختلفة حول وجود بديل محلي لقيادة الفريق مؤقتا أمام الشرقية في دور 32 من منافسات كأس مصر.