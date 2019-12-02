شكرا لقرائتكم دجلة يتسبب فى رحيل ياسر رضوان عن بيلا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن ياسر رضوان المدير الفنى لبيلا استقالته من تدريب الفريق عقب لقاء فريق اليوم أمام وادى دجلة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والذى خسره الفريق برباعية نظيفة . ورغم ظهور بيلا بشكل جيد فى مسابقة القسم الثانى ، إلا أن أزمة المستحقات المالية المتأخرة أدت بالمدير الفنى لتقديم استقالته مكتفيا بالفترة التى قضاها مع الفريق رغم تمسك مجلس إدارة النادى به . ويفاضل حاليا ياسر رضوان بين أكثر من عرض أحدهما خارجى من نادى مسقط العمانى وناديين بدورى القسم الثانى لإختيار أحدهما خلال الفترة المقبل .

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