شكرا لقرائتكم مدرب حراس مرمي الترسانة بعد الرحيل: راضٍ عن عملى فى الفترة الماضية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عصام محمود مدرب حراس مرمى الترسانة أنه راضى عن المجهود الذي بذله مع فريقه خلال الفترة الماضية.
قال محمود فى تصريحات خاصة إن الظروف الصعبة التى تعرض لها فريق الترسانة مع كثرة تغيير الأجهزة الفنية أثرت على مستوى الشواكيش .
أوضح محمود أنه يثق فى قدرة الترسانة على العودة لمراكز متقدمة فى ترتيب الجدول بفضل دعم مجلس الإدارة والجمهور .
يذكر أن محمد صلاح المدير الفنى الجديد للترسانة سيقود تدريبات الفريق بداية من الغد استعدادا لمواجهة إنبى يوم الجمعة المقبل فى دور الـ32 لبطولة كاس مصر والتى يستهل بها المدير الفنى مبارياته مع الشواكيش .
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